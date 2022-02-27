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Экспертиза: Если бразильцы будут в обороне действовать через паузу, «Рубин» может свою удачу и поймать

Экспертиза: Если бразильцы будут в обороне действовать через паузу, «Рубин» может свою удачу и поймать

«У «Зенита» есть разнообразие в атаке, надо только форвардов обеспечивать мячами, - считает экс-главный тренер «Рубина» и московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов.

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