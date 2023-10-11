Финский МИД расследует очередной пранк Вована и Лексуса с министром Валтонен

РИАМО - 12 окт. Министерство иностранных дел Финляндии начало разбираться с новым пранком блогеров Вована и Лексуса (Владимира Кузнецова и Алексея Столярова), в котором невольно приняла участие глава МИД Элина Валтонен, пишет РИА Новости.
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