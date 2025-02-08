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Ещё одна дареная квартира: Как нелегалу уральский миллиардер Игорь Алтушкин погасил ипотеку

Ещё одна дареная квартира: Как нелегалу уральский миллиардер Игорь Алтушкин погасил ипотеку

Русские правила Можете ли вы представить, чтобы за вас погасили ипотеку? А вот нелегалу Умеду, оказывается, повезло.

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Комментарии
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Елена Хараничева
И снова Таджикистан!
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1 д.
Evgenija Palette
А НЕ НАДО РАЗРЕШАТЬ ИМ, ЭТИМ ТАДЖИКСКИМ УРОДАМ ОФОРМЛЯТЬ ИПОТЕКУ!... Не знаю, правда ли, но было сообщение - теперь, мол, этой азиатской сволочи НЕЛЬЗЯ БУДЕТ В РОССИИ ЖЕНИТЬСЯ, КУПИТЬ МАШИНУ, ОФОРМИТЬ БАНКОВСКИЙ СЧЕТ... и что-то еще. Вот, И ОФОРМЛЯТЬ ИПОТЕКУ - надо сюда добавить БЫЛО БЫ... ( если это, конечно, правда, а не еженедельный отчет о том, что &quot;законы прорабатываются&quot;... ХОТЯ, В ИНЕТЕ ПОКАЗЫВАЮТ СОВСЕМ ДРУГОЕ - и женятся на наших дурах, подъезжая на своих машинах, и в Сбербанках от них не протолкнуться... ( ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА...ОХ, ДУРЯТ...).
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1 д.
СБ
Сергей Б
Да что за ерунда? Закон суров, но он закон. В Таджикистан. В солнечную страну. Дети там буду в садик ходить, яблоки кушать, загорать... Жена сего боится? Она же замужем, то есть за мужем!
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22 час.
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