Ещё одна дареная квартира: Как нелегалу уральский миллиардер Игорь Алтушкин погасил ипотеку

Evgenija Palette

А НЕ НАДО РАЗРЕШАТЬ ИМ, ЭТИМ ТАДЖИКСКИМ УРОДАМ ОФОРМЛЯТЬ ИПОТЕКУ!... Не знаю, правда ли, но было сообщение - теперь, мол, этой азиатской сволочи НЕЛЬЗЯ БУДЕТ В РОССИИ ЖЕНИТЬСЯ, КУПИТЬ МАШИНУ, ОФОРМИТЬ БАНКОВСКИЙ СЧЕТ... и что-то еще. Вот, И ОФОРМЛЯТЬ ИПОТЕКУ - надо сюда добавить БЫЛО БЫ... ( если это, конечно, правда, а не еженедельный отчет о том, что "законы прорабатываются"... ХОТЯ, В ИНЕТЕ ПОКАЗЫВАЮТ СОВСЕМ ДРУГОЕ - и женятся на наших дурах, подъезжая на своих машинах, и в Сбербанках от них не протолкнуться... ( ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА...ОХ, ДУРЯТ...).