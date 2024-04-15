Небензя: выступления стран Запада на тему Ирана стали парадом лицемерия

В Совбезе ООН прошло заседание, посвященное атаке Ирана на Израиль. Постпред РФ при организации Василий Небензя назвал выступления западных стран «парадом лицемерия и двойных стандартов», его заявление опубликовано в Telegram-канале.
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