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Патрушев: Зеленский и его покровители уничтожают государственность Украины

Патрушев: Зеленский и его покровители уничтожают государственность Украины

Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью изданию «АиФ» заявил, что никто не сделал столько для уничтожения государственности Украины, сколько глава киевского режима Владимир Зеленский, его подручные и их покровители на Западе.

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