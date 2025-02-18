Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью изданию «АиФ» заявил, что никто не сделал столько для уничтожения государственности Украины, сколько глава киевского режима Владимир Зеленский, его подручные и их покровители на Западе.
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