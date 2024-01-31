Политика как он...
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Политика как она есть

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США больше не гегемон. Честное признание ЦРУ

США больше не гегемон. Честное признание ЦРУ

Слабость “мирового гегемона” стала настолько явной, что он сам начал постепенно признавать очевидное.

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Комментарии
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Светлана Петрова
говоря о комфорте, он прав, конечно. им нужно найти другой подход ко всем, не связывая в кучу Украину и т.д., все это не может быть связано, кроме того, что мир открыт или каждый в своей супнице
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5 час.
Житель Империи
Осталось обнести остров америка колючей проволокой…
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