Слабость “мирового гегемона” стала настолько явной, что он сам начал постепенно признавать очевидное.
США больше не гегемон. Честное признание ЦРУ
Комментарии
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Светлана Петрова
говоря о комфорте, он прав, конечно. им нужно найти другой подход ко всем, не связывая в кучу Украину и т.д., все это не может быть связано, кроме того, что мир открыт или каждый в своей супнице
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5 час.
Житель Империи
Осталось обнести остров америка колючей проволокой…
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4 час.
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