ICE сообщает: цены на газ в Европе выросли до $745 в августе

В августе цены на газ в Европе выросли на 16,9%, достигнув 745,4 доллара за тысячу кубометров. На повышение повлияли эскалация конфликта между Ираном и США и низкая заполненность хранилищ в Европе, всего 57,09% к 22 августа.
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