В Миллерово прошли турниры «Гран-при 2024 года по быстрым шахматам среди учащихся Ростовской области»

Соревнования обслуживала бригада судей: главный судья – Сухин Виктор Александрович (Миллерово); судьи – Каргина Наталья Александровна (Миллерово), Евтушенко Екатерина Леонидовна (Миллерово), Абрамова Ирина Николаевна (Тарасовский).
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