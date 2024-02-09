В Днепропетровске расформирован полк полиции, не захотевший отправляться на фронт

На Украине больше нет полицейского полка, отказавшегося воевать против РоссииЗамглавы Национальной полиции Украины Александр Фацевич сообщил, что полк специального назначения расформирован в Днепропетровске.
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