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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джон Стоктон: «Когда мне позвонили и пригласили в Дрим-тим, подумал, что это розыгрыш»

«Как ни странно, первое воспоминание о той команде – это звонок. Парни вроде меня не получают таких звонков, и я помню, как мне все же позвонили.

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