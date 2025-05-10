WP: украинские чиновники довольны критикой Трампа в адрес России

Чиновники Украины довольны тем, что президент США Дональд Трамп и некоторые члены его администрации начали критиковать Россию за отказ идти на компромиссы в вопросе урегулирования конфликта на Украине и допускать ужесточение антироссийских санкций, если позиция Москвы не изменится.
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