WP: украинские чиновники довольны критикой Трампа в адрес России

Чиновники Украины довольны тем, что президент США Дональд Трамп и некоторые члены его администрации начали критиковать Россию за отказ идти на компромиссы в вопросе урегулирования конфликта на Украине и допускать ужесточение антироссийских санкций, если позиция Москвы не изменится.