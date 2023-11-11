Представлено два набора новых автомобилей для игры Forza Horizon 5 Разработчики Play...

Представлено два набора новых автомобилей для игры Forza Horizon 5Разработчики Playground Games продолжают ударными темпами добавлять новые автомобили в свою игру, ближайший месяц посвящён американским машинам, от новинок до классики среди которой любимые многими маслкары, поглощающие бензин в огромном количестве из-за больших моторов.
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