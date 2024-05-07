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Знаки, которые склонны к агрессии

Знаки, которые склонны к агрессии

Конфликты – это часть нашей жизни, большинство из них возникает помимо желания их участников. Любое неосторожное высказывание может спровоцировать развитие ссоры.

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Комментарии
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Леонид Руси
Тут нужно поправить автора в отношении слова АГРЕССИЯ. Пять знаков зодиака проявляют агрессию. Это Телец, Рак, Лев, Стрелец и Рыбы, потому, что они под Юпитером. Остальные проявлюют злобу, воинственность, вспыльчивость, критичность, но не агрессивность. Агрессия, это стремление занять чужую территорию. А воинственность, это совсем другое... Пришёл, пограбил и ушёл... По этой причине самые агрессивные страны находятся под этим знаком зодиака. А воинственные... другие... Что касаемо Козерога, абсолютно аристократичный и безобидный.
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