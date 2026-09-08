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Компания Huawei представила Mate XT 2 с новым чипом Kirin 9050 Pro

Компания Huawei представила Mate XT 2 с новым чипом Kirin 9050 Pro

Китайский технологический гигант Huawei в понедельник представил складной смартфон Mate XT 2 с тремя экранами, оснащенный новым чипом Kirin 9050 Pro — первым высокопроизводительным процессором, использующим технологию логического складывания.

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