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The Irish Times: появились фото «зловещих» кораблей России, переполошивших Ирландию

The Irish Times: появились фото «зловещих» кораблей России, переполошивших Ирландию

pxhere.com Британские военные представили снимки «зловещих» российских кораблей, маневры которых вызвали переполох в Ирландии.

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