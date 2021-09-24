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Запишите адрес: в этом месте во Владивостоке будет закрыто движение

Запишите адрес: в этом месте во Владивостоке будет закрыто движение

Проехать не получится через переезд «Татарский, расположенный по адресу ул. Станционная, 11. Такие ограничения будут действовать с 22:00 27 сентября по 6:00 28 сентября, однако некоторые автомобили всё равно смогут пересечь в этом месте рельсы.

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