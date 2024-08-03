Рогов высказался о потерях ВСУ после обмена России и Украины телами солдат

Александр Макеев

При соотношении убитых в СВО 1 российский к 7 вражеским. Тогда при том, что за всё время СВО на стороне нацистов и насильно мобилизованных украинцев убито 800 тысяч - 1,2 миллионов человек, в российской армии предполагается гибель 114 - 172 тысячи человек. Такие потери личного состава в российской армии - непозволительно много! Нужно добиваться соотношения погибших не хуже, чем 1 российский к 200-250 вражеских! Нацисты насильно мобилизуют в армию не только здоровых мужчин, но и физически и психически больных, больных туберкулёзом, больных с онкологией, сидельцев в тюрьмах, инвалидов... По моей оценке, за всё время СВО российских бойцов погибло не больше 65 тысяч человек, а вражеских военных убито не меньше 850 тысяч. Враг в последние месяцы насильно мобилизует по 35-45 тысяч украинцев. Взамен приблизительно 60 тысяч убитых и 50-70 тысяч тяжело раненых в месяц, из которых возвращают в строй после 1-2 месяцев лечения не больше 70%. Таким образом, общая численность военнослужащих в армии нацистов сокращается всего лишь на 30-45 тысяч военнослужащих каждый месяц, считая с апреля 2024 года. На текущий момент в армии нацистов состоит около 500-550 тысяч человек, из них на ЛБС не больше 400 тысяч. В российской армии на СВО (на ЛБС и в ближнем тылу), вероятно, задействовано около 750-850 тысяч человек и не сокращается, из которых приблизительно 10% на излечении, на краткосрочном отдыхе и на учебных полигонах. В российскую армию каждый месяц приходит по приблизительно 30 тысяч добровольцев, заключивших контракт не меньше чем на год. Некоторая часть российских военнослужащих увольняется из армии, отслужив не меньше года, ещё часть, после излечения от тяжёлых ранений, теряет боеспособность и демобилизуется из армии.