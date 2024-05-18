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«Действуют вразрез»: в Белом доме обеспокоены укреплением отношений России и Китая

«Действуют вразрез»: в Белом доме обеспокоены укреплением отношений России и Китая

В Белом доме признали обеспокоенность сближением России и Китая. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) администрации американского президента Джон Кирби.

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