«Действуют вразрез»: в Белом доме обеспокоены укреплением отношений России и Китая

В Белом доме признали обеспокоенность сближением России и Китая. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) администрации американского президента Джон Кирби.
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