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Психолог Дугенцова: симптомы депрессии можно уменьшить мягкими методами

Психолог Дугенцова: симптомы депрессии можно уменьшить мягкими методами

В России втрое вырос спрос на антидепрессанты, достигнув максимума за последние пять лет. Сегодня это заболевание является одной из самых распространенных причин потери трудоспособности, но также рост спроса вызван повышением доступности психиатрической помощи, считает психолог Дарья Дугенцова.

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