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Русским нужна Россия, а не Вавилон

Русским нужна Россия, а не Вавилон

Депутат Госдумы Султан Хамзаев, ранее неоднократно выступавший в защиту мигрантов из Средней Азии, предложил принять закон, в котором “русскими” будут названы все жители России.

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Комментарии
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Ирина52
Ничего подобного. За бугром могут называть себя хоть марсианами. А отменять право русских быть народом со своей историей, культурой ,территорией - это РУСОФОБИЯ и ГЕНОЦИД. Завтра мигранты вырежут русских как в 90-е резали в республиках - и все путем! Историки будущего скажут, что русский народ из славян  - миф, его никогда не было. Настоящие русские - азиаты и кавказцы...
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24 мин.
JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
этого липового депутата Султана срочно выгнать с депутатов и отправить в Таджикистан .Когда дойдет до Путина и все вертикали власти в России что мигрантов даже с паспортами срочно надо выселять из страны и отнимать липовые паспорта и сотрудникам полиции и разным у власти мошенникам увеличить сроки на зоне до 20 лет с конфискацией имущества и у родственников за раздачу паспортов всем чуркам
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9 мин.
Samarium
Это прямая провокация с целью дестабилизации ситуации в стране....Как он вообще оказался в ГД ???
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6 мин.

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