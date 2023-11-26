Русским нужна Россия, а не Вавилон

Ирина52 Ничего подобного. За бугром могут называть себя хоть марсианами. А отменять право русских быть народом со своей историей, культурой ,территорией - это РУСОФОБИЯ и ГЕНОЦИД. Завтра мигранты вырежут русских как в 90-е резали в республиках - и все путем! Историки будущего скажут, что русский народ из славян - миф, его никогда не было. Настоящие русские - азиаты и кавказцы...

JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко этого липового депутата Султана срочно выгнать с депутатов и отправить в Таджикистан .Когда дойдет до Путина и все вертикали власти в России что мигрантов даже с паспортами срочно надо выселять из страны и отнимать липовые паспорта и сотрудникам полиции и разным у власти мошенникам увеличить сроки на зоне до 20 лет с конфискацией имущества и у родственников за раздачу паспортов всем чуркам