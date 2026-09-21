«Пропагандистский трёп»: Полковник жёстко ответил на план Зеленского разгромить РФ за 40 дней

Очередное громкое заявление Владимира Зеленского прозвучало на форуме «Карпатская инициатива», где собрались представители Австрии, Венгрии, Польши, Румынии, Сербии, Словакии, Чехии и Украины.
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