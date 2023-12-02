Климатологи прогнозируют появление на Земле «блуждающего вечного урагана»

Ведущий научный сотрудник Пущинского центра биологических исследований РАН, климатолог Алексей Карнаухов заявил, что в результате изменения климата на Земле может появиться вечный ураган, подобный Большому красному пятну на Юпитере.
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