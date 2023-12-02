Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

8 866 подписчиков

Климатологи прогнозируют появление на Земле «блуждающего вечного урагана»

Климатологи прогнозируют появление на Земле «блуждающего вечного урагана»

Ведущий научный сотрудник Пущинского центра биологических исследований РАН, климатолог Алексей Карнаухов заявил, что в результате изменения климата на Земле может появиться вечный ураган, подобный Большому красному пятну на Юпитере.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх