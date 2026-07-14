NUBURU инициирует публичное размещение акций для покупки контроля в итальянской Tekne

Промышленная корпорация NUBURU, развивающая интегрированную платформу двойного назначения в сфере обороны и национальной безопасности, официально объявила о начале публичного размещения своих ценных бумаг на сумму до тридцати восьми миллионов долларов.
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