В Генштабе РФ не исключают, что конфликт на Украине может перерасти в крупномасштабную войну в Европе

Будни мужчин. Все что нам интересно

Развитие конфликта на Украине может перерасти в крупномасштабную войну в Европе. Такое мнение в своей статье для издания «Военная мысль» высказал начальник академии Генштаба ВС РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий.