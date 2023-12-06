Россиян призвали не наполнять электрочайник целиком ради одной цели

Если необходимо подогреть стакан воды, не стоит наполнять электрочайник целиком. К этому россиян призвал ведущий научный сотрудник кафедры техники высоких напряжений МЭИ Руслан Борисов в беседе с «Говорит Москва».
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