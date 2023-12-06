Поболтаем
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Поболтаем

52 231 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Мамонова
    молодцы здоровья вам и успехов.Кадыров принял уч...
  • Бендер Задунайский
    Всё ясно , мы все умрем . Кто- то раньше , кто- то позже ...😜😱Скорость вращения...
  • lakmus
    Ну а что, нормально - они, устанавливают цены на российскую нефть (но, Россия не обязана продавать по ИХ цене), а РФ,...В МИД России оцен...

Россиян призвали не наполнять электрочайник целиком ради одной цели

Россиян призвали не наполнять электрочайник целиком ради одной цели

Если необходимо подогреть стакан воды, не стоит наполнять электрочайник целиком. К этому россиян призвал ведущий научный сотрудник кафедры техники высоких напряжений МЭИ Руслан Борисов в беседе с «Говорит Москва».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх