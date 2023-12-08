Российская армия в ходе наступления под Артемовском вошла в Богдановку. На северном фланге ВС РФ наступают широким фронтом, выбив ВСУ с десятком опорных пунктов.
ВС России в ходе широкого наступления вошли в Богдановку под Артемовском
Комментарии
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ЛК
Любовь Кузьмина
Как сказал покойный Владимир Вольфович, когда его спросили, а что же делать нам с враждебным Западом? "Бомбить, бомбить- ответил он и все присутствующие в зале на эти его слова, весело рассмеялись. Конечно это было толи в 2019-2020 году, точно не помню. Но этот его ответ, мне запомнился на всю жизнь.
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16 час.
Nikolay Zakharov
В.В.Жириновский тот ещё ястреб был,хотя много говорил и путнего.
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2 час.
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