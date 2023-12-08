ВС России в ходе широкого наступления вошли в Богдановку под Артемовском

ЛК

Любовь Кузьмина

Как сказал покойный Владимир Вольфович, когда его спросили, а что же делать нам с враждебным Западом? "Бомбить, бомбить- ответил он и все присутствующие в зале на эти его слова, весело рассмеялись. Конечно это было толи в 2019-2020 году, точно не помню. Но этот его ответ, мне запомнился на всю жизнь.