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"Вот это унижение": Пентагон выпрашивает у разоренной Украины беспилотники

"Вот это унижение": Пентагон выпрашивает у разоренной Украины беспилотники

Американцы часто цитируют слова сенатора-республиканца от штата Мичиган Артура Ванденберга, сказанные им в 1947 году, о том, что, несмотря на внутренние конфликты в Вашингтоне, "политические разногласия должны заканчиваться на краю пропасти".

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