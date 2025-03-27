"Вот это унижение": Пентагон выпрашивает у разоренной Украины беспилотники

Американцы часто цитируют слова сенатора-республиканца от штата Мичиган Артура Ванденберга, сказанные им в 1947 году, о том, что, несмотря на внутренние конфликты в Вашингтоне, "политические разногласия должны заканчиваться на краю пропасти".
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