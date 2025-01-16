Климатологи: сильнее всего глобальное потепление повлияло на полуостров Таймыр

Климатологи из Центра изучения климата Вудвелл (WCRC) изучили рост температуры в Арктике и на соседних территориях за последние 40 лет и выяснили, что сильнее всего глобальное потепление повлияло на полуостров Таймыр, а также тундру и леса Восточной Сибири.
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