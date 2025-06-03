Axios: Маск и Трамп остаются союзниками, но президент США рассержен саботажем

Миллиардер Илон Маск и глава Белого дома Дональд Трамп сохраняют дружеские отношения и остаются союзниками, несмотря на критику бизнесмена в адрес законопроекта президента США о сокращении федеральных расходов.
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