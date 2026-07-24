Петропавловск шәһәрендә Сабан туе ике көн дәвам итәчәк

Петропавловскида узачак Сабантуй мәйданын караганнан соң Татарстан Республикасы Премьер-министры урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессының Милли Шура рәисе Васил Шәйхразыев җитәкчелегендәге Татарстан делегациясе бәйрәмне оештыру комитеты утырышында катнашты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии