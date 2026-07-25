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Царьград

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Россия потеряла $780 млн за 6 дней простоя, но выигрывает от роста цен

Россия потеряла $780 млн за 6 дней простоя, но выигрывает от роста цен

Прекращение экспорта нефти через КТК приносит убытки в сотни миллионов долларов в сутки. Казахстан, Россия и международные компании, такие как Chevron и Shell, испытывают последствия, но Россия компенсирует потери ростом цен на нефть.

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