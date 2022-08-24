Центральный академический театр Российской Армии показал спектакли в Хабаровске

Главный военный театр страны показал удивительно добрую и полную юмора постановку «Дом под снос», в котором главные роли блестяще исполнили народная артистка РСФСР Алина Покровская и заслуженный артист России Сергей Колесников.
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