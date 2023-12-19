Экс-сотрудник следственного управления СКР по Херсонской области стал фигурантом необычного дела

Басманный райсуд отказался удовлетворить ходатайство главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) об аресте бывшего высокопоставленного коллеги из Херсона — руководителя Второго отдела местного следственного управления Дениса Захожих.
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