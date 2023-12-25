В ОНФ предупредили о новом виде мошенничества с поддельными QR-кодами

Эксперт и куратор платформы Общероссийского Народного фронта (ОНФ) «Мошеловка» Алла Храпунова рассказала, что в России увеличилось число случаев квишинга, представляющего собой вид мошенничества с использованием поддельных QR-кодов.
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