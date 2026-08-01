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Захарова предложила Мерцу разместить мигрантов в своей резиденции

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о необходимости депортации нелегальных мигрантов, заявив, что вместо высылки Евросоюз должен выполнить свои обязательства в сфере защиты прав человека.

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