На Ямале придумали замену новогодней рекламе с грузовиком Coca-Cola

По улицам Ноябрьске накануне Нового года начал курсировать необычный светящийся автобус. Видео с украшенной гирляндами машиной, похожей на грузовик из новогодней рекламы Coca-Cola, поделился в соцсетях глава города Алексей Романов.
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