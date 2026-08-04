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Контрафронт

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Япония: власти сохранили приказ об эвакуации 243 097 жителей городов Асикита, Коса и Мисато, а также...

Япония: власти сохранили приказ об эвакуации 243 097 жителей городов Асикита, Коса и Мисато, а также Яцусиро, Уки и Уто в префектуре Кумамото по состоянию на утро по местному времени из-за смертельного землетрясения, произошедшего в префектуре 28 июля.

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