Япония: власти сохранили приказ об эвакуации 243 097 жителей городов Асикита, Коса и Мисато, а также Яцусиро, Уки и Уто в префектуре Кумамото по состоянию на утро по местному времени из-за смертельного землетрясения, произошедшего в префектуре 28 июля.