Суд обязал лидера Rammstein выплатить €635 тысяч за отмену концерта в Твери

Более 635 тысяч евро (около 67 миллионов рублей) постановил взыскать с солиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна Международный коммерческий арбитражный суд за отмену концерта в Твери в 2021 году.
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