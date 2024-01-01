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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Монреаля» Ковачевич забил «Тампе» в пустые ворота во 2-м периоде. Вратарь Юханссон подумал, что игра остановлена и поехал на скамейку

Защитник «Монреаля» Ковачевич забил «Тампе» в пустые ворота во 2-м периоде. Вратарь Юханссон подумал, что игра остановлена и поехал на скамейку

Эпизод произошел в середине второго периода матча между «Лайтнинг» и «Канадиенс» (4:3).  Вратарь канадского клуба Сэм Монтембо отразил бросок по своим воротам и какое-то время удерживал шайбу.

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