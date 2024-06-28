Выяснили, легко ли найти на вторичке авто, которое эксплуатировали в щадящем режиме

Эксперты сервиса Отчеты Авто.ру проанализировали все объявления, размещенные на платформе за первые пять месяцев 2024 года, чтобы определить, насколько легко найти автомобиль старше 10 лет с одним владельцем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии