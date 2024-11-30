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Хилл – Перейре: «Мы оба знаем, какой страх был в твоем сердце! Скоро ты снова увидишь меня в полной готовности»

«Смешно, как ты набросился на мелкого Халила Раунтри и придурка Иржи Прохазку, словно ты такой крутой парень, но дождался, пока судьи встанут на пути, чтобы замахнуться на меня!!! Скоро ты снова увидишь меня в 100% готовности, и мы оба знаем, какой страх был в твоем сердце!» – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Джамал Хилл.

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