Хилл – Перейре: «Мы оба знаем, какой страх был в твоем сердце! Скоро ты снова увидишь меня в полной готовности»

«Смешно, как ты набросился на мелкого Халила Раунтри и придурка Иржи Прохазку, словно ты такой крутой парень, но дождался, пока судьи встанут на пути, чтобы замахнуться на меня!!! Скоро ты снова увидишь меня в 100% готовности, и мы оба знаем, какой страх был в твоем сердце!» – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Джамал Хилл.