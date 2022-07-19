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Сафонов о «Краснодаре»: «Уже через пару матчей сможем демонстрировать свой максимум, надеюсь»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов оценил ничью с «Факелом» (2:2) в 1-м туре Мир РПЛ. «Мне показалось, что игра не получалась ни у нас, ни у соперника.

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