"Разменная монета против Запада". Эксперт осудил желание Турции вступить в БРИКС

Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле© iStock.com / 9parusnikov Турция совершит стратегическую ошибку, если использует членство в БРИКС в качестве разменной монеты против Запада, считает турецкий аналитик, член Центрального комитета по принятию решений партии Vatan ("Родина") Орчун Гёктюрк.