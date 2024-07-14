Бюджету РЖД не хватает энергии. У уральской ВСМ отошла заморозка. В крушении в Коми виноватых не нашли. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе было утверждение нового состава совета директоров РЖД, планы России и Индии наладить поставки энергоресурсов по СМП и дефицит финансирования электрификации БАМа.
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