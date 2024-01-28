Народ Огня на новых персонажных постерах сериала “Аватар: Последний маг воз...

Народ Огня на новых персонажных постерах сериала “Аватар: Последний маг воздуха”До выхода на экраны экранизации популярного мультсериала Nickelodeon “Аватар: Последний маг воздуха” от Netflix осталось меньше месяца, и после эффектного трейлера, новый набор персонажных постеров подготавливает зрителей к его появлению, демонстрируя угрозу, нависшую над всем… источник.
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