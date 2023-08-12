Украина захотела исключить Израиль из «Рамштайна» из-за «пророссийской позиции»

Константин Котельников

Зеля совсем умишком прослаб... То этот жыдовин просит у жыдов оружие, то гонит из чужого клуба. Может, яврейцам пора уже моссад привлечь для завершения жыдо-бандеровского беспредела? Зеля - позор еврейского народа, именно из-за таких евреев ненавидят во всем мире!