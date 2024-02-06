Министр МЧС ЛНР Потелещенко стал жертвой террора ВСУ Целью удара в Лисичанске, как оказывается, стал луганский глава МЧС Потелещенко (на фото).
ВСУ убили российского чиновника. Почему Россия не уничтожает киевскую верхушку?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Зиборов
Ледорубы нынче дороги, на кол всю зелень!..
Ответить
2 час.
Владимир Шалимов
Выражайтесь точнее: не Россия продолжает придерживаться у канувшего в Лету некоего аморфного понятия под названием "международное право", так Кремль с ума сходит. А это вещи принципиально разные.
Ответить
40 мин.
Нина Семенова
Для того, чтобы остановить войну на Украине необходимо через суд отменить преступные указы Горбачева, из-за которых в 1991 году был разрушен СССР ! Необходимо собрать 1 миллион подписей людей под этим иском, уже собрано больше 400 тыс. подписей. Присоединиться к коллективному иску в Верховный суд можно по ссылке :ГОРБСУД.РФ или ГОРБСУД. РУ .
Ответить
22 мин.
Свежие комментарии