ВСУ убили российского чиновника. Почему Россия не уничтожает киевскую верхушку?

Выражайтесь точнее: не Россия продолжает придерживаться у канувшего в Лету некоего аморфного понятия под названием "международное право", так Кремль с ума сходит. А это вещи принципиально разные.

Нина Семенова

Для того, чтобы остановить войну на Украине необходимо через суд отменить преступные указы Горбачева, из-за которых в 1991 году был разрушен СССР ! Необходимо собрать 1 миллион подписей людей под этим иском, уже собрано больше 400 тыс. подписей. Присоединиться к коллективному иску в Верховный суд можно по ссылке :ГОРБСУД.РФ или ГОРБСУД. РУ .