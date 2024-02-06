ВСУ убили российского чиновника. Почему Россия не уничтожает киевскую верхушку?

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Комментарии
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Александр Зиборов
Ледорубы нынче дороги, на кол всю зелень!..
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2 час.
Владимир Шалимов
Выражайтесь точнее: не Россия продолжает придерживаться у канувшего в Лету некоего аморфного понятия под названием &quot;международное право&quot;, так Кремль с ума сходит. А это вещи принципиально разные.
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40 мин.
Нина Семенова
Для того, чтобы остановить войну на Украине необходимо через суд отменить преступные указы Горбачева, из-за которых в 1991 году был разрушен СССР  ! Необходимо собрать  1 миллион подписей людей под этим иском, уже собрано больше 400 тыс. подписей. Присоединиться к коллективному иску в Верховный суд можно по ссылке :ГОРБСУД.РФ или ГОРБСУД. РУ  .
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22 мин.

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