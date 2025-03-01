Анна Ван Денски: Трамп и Зеленский. Политическая драма или паранойя?

Почему президент Зеленский оказался в центре политического скандала в Белом доме? Как его поведение может повлиять на отношения Украины и США? Действительно ли Зеленский страдает от паранойи? Анна Ван Денски, международный журналист и политический обозреватель, вышла в прямой эфир из Брюсселя и ответила на вопросы зрителей.
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