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Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером говорит о доверии сторон — Песков

Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером говорит о доверии сторон — Песков

Сама встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером говорит о наличии атмосферы доверия между сторонами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 сентября в интервью ИС «Вести».

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