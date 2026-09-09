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Газета.ру

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В Печатниках вышло на финишную прямую заселение жителей в новый жилой квартал

В Печатниках вышло на финишную прямую заселение жителей в новый жилой квартал

Собственники квартир завершают заселение в городской квартал «Портленд» в столичном «Южном порте». Четыре дома первой очереди жилого комплекса были введены в эксплуатацию в начале 2026 года, сообщила пресс-служба девелопера Forma.

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